Royal dutch shella : Étude sur l'éolien offshore flottant en Norvège

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir lancé une étude dans les champs de Troll et Oseberg, avec ses partenaires Petoro, TotalEnergies, Shell et ConocoPhillips, afin d'étudier la possibilité de construction d'un parc éolien offshore flottant à environ 65 kilomètres à l'ouest de Bergen, en Norvège.



Avec une capacité installée d'environ ~1 GW et une production annuelle de ~4,3 TWh, qui commencerait en 2027, ce site, baptisé Trollvind, pourrait fournir une grande partie de l'électricité nécessaire pour faire fonctionner les champs offshore Troll et Oseberg.



'L'électricité de Trollvind pourrait apporter une solide contribution à l'électrification des installations pétrolières et gazières, accélérer le développement de l'éolien offshore en Norvège et fournir de l'électricité supplémentaire à la région de Bergen', assure Equinor.



