Royal dutch shella : Contrat de vente d'électricité solaire à Air Liquide

(CercleFinance.com) - Air Liquide fait part de la signature d'un contrat sur dix ans avec Shell Energy Europe Limited (SEEL) portant sur l'achat d'énergie renouvelable destinée à alimenter la production de gaz industriels et médicaux dans le nord-est de l'Italie.



À partir de 2023, et pendant dix ans, il achètera à Shell Energy Europe une quantité annuelle de 52 gigawatt-heures d'énergie renouvelable générée par des centrales solaires en Italie, permettant d'éviter l'émission d'environ 24.000 tonnes de CO2 par an.



Le fournisseur français de gaz industriels a déjà signé des accords d'achat d'énergie renouvelable dans plusieurs pays tels que les États-Unis, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, conformément à ses objectifs de développement durable.



