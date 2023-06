Rothschild & co : La famille Rothschild lance son OPA pour retirer sa banque d'affaires Rothschild and Co de la cote

(BFM Bourse) - Concordia, holding de la famille Rothschild a déposé jeudi son offre publique d'achat en vue de retirer la banque Rothschild & Co de la cote.

La holding de la famille Rothschild, Concordia, a déposé jeudi son offre publique d'achat des actions de la banque Rothschild and Co afin de retirer le titre de la Bourse, selon un document publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Il y a deux semaines, lors de son assemblée générale, elle avait annoncé espérer pouvoir déposer l'offre en juin, son ouverture effective pouvant ainsi intervenir "dans le courant de l'été".

Disposant de près de 40% des actions, la holding cherche à acquérir les titres qu'elle ne détient pas et qui ne sont pas non plus détenus par les autres membres du pacte d'actionnaires conclu en février, soit environ 45% des actions.

Plusieurs grands noms du capitalisme français, présents dans ce pacte d'actionnaires, dont les familles Peugeot et Wertheimer (Chanel), doivent ainsi entrer au capital de la banque d'affaires dans le cadre de cette opération.

(Avec AFP)

S. S. - ©2023 BFM Bourse