Riber : Nouvelle commande d'une machine pour Riber, qui enchaîne les contrats

(BFM Bourse) - Le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires a obtenu une commande pour une machine MBE 49 de la part d'un client asiatique. L’action grimpe à la Bourse de Paris en réaction à ce nouveau succès commercial.

La moisson se poursuit pour Riber. Le leader mondial français des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) a enregistré un nouveau succès commercial, avec une commande d'une machine MBE 49 par un client asiatique dont l’identité n’a pas été communiquée.

Cette machine de production sera livrée en 2023 et sera utilisée pour la fabrication de circuits radio fréquence et micro-ondes. "Cette nouvelle commande confirme l'adoption par le marché du MBE 49, l'un des systèmes de dépôt en couches minces les plus performants pour le développement d'applications électroniques à base de semi-conducteurs composés", s’est réjoui Riber dans un communiqué.

La société avait déjà annoncé une commande de machine MBE de production pour un client asiatique au tout début du mois, après en avoir déjà engrangé quatre sur les six premiers mois de l’année 2022.

Leader du marché

L’épitaxie par jets moléculaires est un procédé de pointe permettant de créer des alliages semi-conducteurs de cristal utilisés ensuite dans des applications très avancées tels que l’électronique à haute fréquence pour les télécommunications terrestres (4G, 5G) et les smartphones, ou encore l’optoélectronique, qui est utilisée dans les réseaux de fibres optiques terrestres ou les machines de découpe par laser.

D’abord réservé à la recherche, les systèmes MBE se sont ensuite étendus aux clients industriels. Riber est le leader incontesté de ce dernier segment. Le groupe coté à la Bourse de Paris depuis 2000 possède ainsi une part de marché estimée à 70% sur les cinq dernières années contre 50% dans les équipements MBE dédiés à la recherche.

Quand on sait que ce marché des équipements MBE pour l’industrie est évalué entre trois et cinq machines de production par an - un système complet représentant plusieurs millions d’euros de revenus- chaque nouvelle commande suscite un regain d’intérêt pour l’action Riber. Le cas échéant ce mercredi, le titre s’adjugeant environ 3,5% à 1,80 euro sur Euronext Growth.

Forte croissance de long terme

Ce marché des équipements MBE dans l'industrie est stratégiquement important pour l'entreprise car est consommateur de maintenance, procurant ainsi des revenus récurrents à la société tricolore.

A long terme, Riber estime que le marché des équipements MBE dans son ensemble devrait passer de 45 millions de dollars, en 2020, à 68 millions de dollars en 2025, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 7,1%.

Si ses perspectives sont florissantes grâce à une demande portée par les mégatendances de l'industrie des semi-conducteurs, Riber connaît des difficultés du côté de l'offre. Le groupe avait ainsi indiqué lors d'un point d'activité, fin juillet, que ses livraisons d'équipements pour le second semestre pâtissait d'incertitudes liées à une pénurie de livraison de boîtiers électroniques.

Par Julien Marion

