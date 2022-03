Riber : Maîtrisant une technologie cruciale pour les semiconducteurs, Riber bondit avec une nouvelle commande

(BFM Bourse) - La technologie d'épitaxie par jets moléculaires développée par la pépite val-d'oisienne sert à réaliser des alliages semi-conducteurs de haute performance pour des applications électroniques de pointe. Lauréat du plan France Relance, Riber se distingue en Bourse en ce début de semaine avec une nouvelle commande.

Alors que le marché parisien reste l'objet d'une intense volatilité, en retombant mardi matin de plus de 2% au lendemain d'un gain de 1,75%, le titre Riber séduit les investisseurs. Vers 10h00, l'action de cette pépite technologique tricolore plutôt méconnue grimpe de 7,89% à 1,75 euro.

Fondée en 1964 en tant que distributeur de produits ultravide (UHV) destinés aux universités et aux laboratoires de recherche, Riber a développé dans les années 1970 une technologie appelée épitaxie par jets moléculaires, qui permet de faire croître un matériau cristallin par couches successives d’atomes. Plusieurs jets moléculaires simultanés permettent de réaliser un alliage semi-conducteur, offrant des performances sans équivalent pour les applications électroniques les plus avancées. Surtout installées au sein de grands labos type Massachusetts Institute of Technology (MIT), ces machines commencent aussi à équiper certains producteurs de semi-conducteurs, même si -vu leur prix- le parc mondial est restreint.

Lundi, la firme s'est vu attribuer dans le cadre de l’appel à projet "Plan de relance pour l’industrie - secteurs stratégiques" du ministère chargé de l’Industrie une subvention de 1,1 million d’euros pour contribuer au financement d'une nouvelle plateforme unique au monde, ROSIE, permettant l'épitaxie de matériaux pérovskites (alliage métallique cristallin, permettant par exemple de doper le rendement des cellules photovoltaïques) et plus particulièrement BTO/STO sur silicium à un niveau de précision monoatomique sur une tranche de 300 mm. Une configuration constituant "la brique élémentaire de plusieurs applications émergentes parmi lesquelles les modulateurs électro-optiques, les véhicules électriques, le beyond CMOS ou l'informatique quantique".

ROSIE représente un investissement industriel global de 3 millions d’euros sur une durée de trois ans. Véritable levier de développement pour la photonique sur silicium selon Riber, cette plateforme "contribuera à répondre aux défis actuels de l’intégration et de la convergence des filières semi-conducteurs (silicium, III-V) pour concevoir de nouveaux microprocesseurs dépassant les limitations technologiques actuelles et offrant des propriétés de vitesse de commutation extrêmement performantes avec des pertes optiques quasi-nulles". La ligne pilote qui devrait être opérationnelle fin 2023, a d’ores et déjà reçu plusieurs marques d’intérêts de clients du groupe en Europe et aux Etats-Unis.

Nouvelle commande aux Etats-Unis

"Par l'appel à projets "(Re)localisations dans les secteurs critiques", le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir l'investissement productif et renforcer la résilience de notre industrie. Lauréat dans le secteur de l'électronique - dans un contexte de tension sans précédent sur nos capacités de production de tels composants, le projet porté par l'entreprise Riber contribuera pleinement à ces enjeux", a mentionné Adrien Allard, sous-préfet à la Relance du Val-d’Oise lors de l'annonce de l'attribution de cette subvention.

Au lendemain, le groupe a par ailleurs annoncé ce mardi la commande d’un système de recherche MBE 32 par société EPIR Inc., basée à Bolingbrook, dans l'Illinois, pour de renforcer son parc de systèmes et soutenir la fourniture de matériaux de pointe à ses clients.

Filiale de l'incubateur technologique Sivananthan Laboratories, EPIR développe des semi-conducteurs de pointe HgCdTe (Tellurure de mercure-cadmium - MCT) pour des dispositifs de détection et d'imagerie infrarouges. Pour cela l'entreprise utilise une technologie de croissance de matériaux personnalisée, rendue possible par les équipements MBE de RIBER et incluant plusieurs couches épitaxiales développées soit sur des mailles de CdZnTe pour des applications hautes performances, soit sur des substrats de silicium pour une approche à moindre coût. "Au cours des deux dernières décennies, Riber a été notre principal fournisseur d'équipements MBE et l’acquisition d’un nouveau système témoigne de la qualité et de la fiabilité de ses produits. Le nouveau système MBE 32P MCT qui sera installé chez EPIR nous aidera à répondre aux besoins commerciaux et gouvernementaux accrus en matière de HgCdTe de haute qualité", a expliqué Silviu Velicu, président d'EPIR.

Il s'agit de la sixième annonce d'une commande (marchés de la recherche et de la production confondus) depuis le début de l'année pour le groupe, qui à titre indicatif a livré 8 systèmes MBE au total en 2021 (4 de production et 4 de recherche). Après avoir enregistré une légère progression de son chiffre d'affaires l'an dernier (+3% à 14,8 million d'euros), Riber a indiqué anticiper un exercice 2022 en croissance.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse