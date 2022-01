Rexel : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Rexel avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 euros, dans le sillage d'un relèvement sensible de ses BPA suite au point d'activité de la semaine dernière par le distributeur de matériel électrique.



Selon le bureau d'études, le momentum en termes de croissance et d'amélioration de marge d'EBIT devrait rester positif dans les prochains trimestres. 'Le groupe engrange les fruits des efforts de rationalisation et de transformation engagés depuis plusieurs années', juge-t-il.



'Le titre reste peu cher et se traite sur un multiple VE/EBITDA 2022 de sept fois, soit une décote de 40% par rapport aux biens d'équipements, décote qui n'était que de 20% il y a encore cinq ans', pointe par ailleurs l'analyste en charge du dossier.



