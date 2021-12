Rexel : Nomination au conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de coopter Barbara Dalibard en tant que membre indépendant du conseil, à effet immédiat, pour remplacer Herna Verhagen, qui a décidé de démissionner pour raisons personnelles le 29 novembre.



Le conseil a nommé Barbara Dalibard en tant que membre du comité des rémunérations et Agnès Touraine en tant que présidente du comité des nominations, fonction qui s'ajoute à celle de présidente du comité des rémunérations qu'elle occupe depuis 2017.



Barbara Dalibard est depuis 2016 CEO de SITA (Société Internationale de Télécommunication Aéronautique). Elle a passé la plus grande partie de sa carrière chez Orange, notamment comme directrice générale d'Orange Business Services.



