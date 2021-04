Rexel : Le titre recule après une dégradation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Rexel cède du terrain vendredi à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation d'UBS.



Les analystes de la banque privée suisse ont dégradé ce matin leur conseil sur la valeur à 'neutre' contre 'achat' auparavant, avec un objectif de cours relevé de 15,5 à 18,5 euros.



A 10h50, le titre du spécialiste de la distribution de matériel électrique perdait 0,8%, au sein d'un indice SBF 120 en petite hausse de 0,2%.



Dans leur note, les analystes d'UBS soulignent que le redressement cyclique à l'oeuvre dans les économies émergentes et le potentiel d'amélioration des marges sont désormais bien intégrées dans le cours de Bourse.



'Après la récente revalorisation, nous pensons que le marché valorise correctement la reprise de la croissance et le potentiel d'expansion des marges', notent les analystes, qui décrivent un profil risque-rendement 'bien équilibré' aux niveaux actuels.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.