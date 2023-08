Rexel : L'UE approuve l'acquisition de Wasco Group

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du Wasco Group, basé aux Pays-Bas, par Rexel Développement.



Wasco est spécialisé dans la distribution à des clients professionnels de produits et de services en lien avec des systèmes électriques.



Rexel est principalement active en tant que distributeur de produits sanitaires et de climatisation ainsi que de pièces détachées.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



