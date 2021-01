Renault : Présente ses résultats commerciaux 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault indique que son activité commerciale automobile a connu 'une année en dents de scie', dans un marché impacté par 'une crise sanitaire sans précédent'.



Le Groupe Renault voit ainsi ses ventes reculer de 23,3 %, pour s'établir à 535 591 unités. Le Groupe indique toutefois maintenir une part de marché à 26,1 % (+0,2 point) et confirme ainsi l'atteinte de ses objectifs CAFE (véhicules particuliers et véhicules utilitaires - VP et VU) au terme de l'année 2020.



Dans un marché des véhicules particuliers en recul de 25,5%, Renault a immatriculé 314630 véhicules (-22,7 %), et atteint une part de marché de 19,1% (+0,7 point). La marque place 4 véhicules - Clio, Captur, Twingo et ZOE - dans le top 10 des ventes en France.



Sur un marché électrique VP+VU en hausse de 136 %, Renault annonce aussi 'conforter son leadership'. La ZOE reste la référence en doublant ses ventes qui atteignent 39008 unités et représentent plus d'un tiers des ventes de véhicules électriques en France.



En 2020, Renault immatricule ainsi un total de 59726 véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables, soit plus de 13% de ses ventes en France.La marque prend la tête du marché des véhicules électrifiés (électriques + hybrides) avec 16,3% de parts de marché.



Sur un marché VU, légèrement moins touché par les périodes de confinement (-16,1 %), Renault s'adjuge une part de marché à 30,3% (-0,5point). Kangoo, Master et Trafic sont les trois véhicules utilitaires les plus vendus en France.



Avec 97170 immatriculations VP (-30,1 %), Dacia est particulièrement touchée par les périodes de confinement qui impactent fortement les ventes à particuliers. Toutefois, pour la cinquième année consécutive, Sandero est le véhicule le plus vendu à particuliers en France, avec 53417 unités.



Renault précise par ailleurs que Dacia totalise 83,6 % des ventes de véhicules GPL en France, soit 13974 unités.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.