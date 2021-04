Renault : Ouverture des commandes du Nouveau Trafic

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce jeudi l'ouverture, dès aujourd'hui, des commandes de Nouveau Trafic Combi et Nouveau SpaceClass en France, avant leur commercialisation à partir de mai 2021.



Ces deux versions du Trafic présentent un nouveau design extérieur et intérieur et seront proposées avec deux motorisations diesel, avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique.





