Renault : Nouveau directeur des ventes chez Nissan

(CercleFinance.com) - Depuis le 1er juillet 2022, Guillaume Dirrig est le nouveau Directeur des Ventes de Nissan West Europe, annonce Nissan.



Il remplace Guillaume Barbet, promu au poste deDirecteur Marketing & Sales Planning & Performance de Nissan pour la régionAfrique, Moyen Orient, Inde, Europe et Océanie(AMIEO).



Jusqu'ici Sales Performance Director de Nissan Europe, Guillaume Dirrig intègre désormais le Comité de Direction de Nissan West Europe et rapportera à Richard Tougeron, Directeur Général de Nissan West Europe.



Diplômé de l'Ecole de commerce de Brest, Guillaume débute sa carrière chez Ford en 1990. Il rejoint Nissan en 2007 en qualité de Directeur du Développement Réseau.



Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile, dont 15 chez Nissan, Guillaume Dirrig a une connaissance du marché, mais aussi de la marque, de sa gamme, de son organisation et de son réseau de partenaires concessionnaires.



