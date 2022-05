Renault : Nomination chez Alpine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'à partir du 1er juin, Sovany Ang est nommée directrice de la performance produit de sa marque de voitures de sport Alpine. Elle intègre le comité de direction Alpine sous l'égide de son CEO, Laurent Rossi.



Sovany Ang a développé une solide expérience en développement et stratégie produit au sein de l'Alliance Renault-Nissan, dernièrement en tant que product performance leader de projets pour Renault International.



Au travers de cette évolution, la volonté est de renforcer chacune des deux équipes, performance produit et ingénierie. Robert Bonetto conservera la direction de toutes les activités d'ingénierie, en plus de sa responsabilité de directeur général d'Alpine Cars.



