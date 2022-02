Renault : Lance un moteur électrique de nouvelle génération

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive ont signé un partenariat stratégique pour la conception, le co-développement et la production en France d'un moteur électrique automobile de nouvelle génération.



Renault, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive seront ainsi les premiers acteurs à produire à grande échelle un moteur électrique de 200kW conçu sans terres rares dès 2027.



Renault développera et produira le rotor de technologie EESM (Electrically Excited Synchronous Motor ou moteur synchrone à excitation électrique). Valeo et Valeo Siemens eAutomotive développeront et produiront le stator.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.