Renault : Convention de crédit avec garantie de l'Etat

(CercleFinance.com) - Renault annonce la mise en place avec un pool de banques d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant total maximum de cinq milliards d'euros bénéficiant d'une garantie de l'Etat français, pour assurer le financement de ses besoins de liquidité.



Le montant pourra être tiré en tout ou partie et en une ou plusieurs fois d'ici le 31 décembre 2020. La maturité initiale de chaque tirage sera de 12 mois, avec la faculté pour Renault de proroger la maturité de trois ans.



Le constructeur automobile ajoute que la garantie de l'Etat français couvre 90% du montant total emprunté, et que le pool bancaire est composé des cinq banques BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC France, Natixis et Société Générale.



