Renault : Les salariés de Renault possèderont 4,7% du capital du constructeur auto en février

(BFM Bourse) - Le groupe au losange a communiqué ce lundi le résultat de son plan d’actionnariat salarié "Renaulution Shareplan" qui a vu plus de 40.000 employés souscrire des actions supplémentaires. D’ici la fin de la décennie, le constructeur automobile veut que l'actionnariat représente 10% de son capital.

Renault a posé le premier jalon d'un projet devant l’amener à presque tripler la présence de ses salariés à son capital. Le constructeur automobile a ainsi annoncé lundi le résultat de son plan d’actionnariat salarié "Renaulution Shareplan" qui avait été ouvert du 24 novembre au 12 décembre.

Ce plan comportait deux volets. Le premier prévoyait l’attribution de six actions gratuites aux salariés éligibles du groupe, c'est-à-dire pour simplifier la quasi-totalité. Le deuxième volet incitait les employés de 21 pays de la société à se renforcer dans leur groupe en leur proposant à la fois une décote de 30% sur le cours et l’attribution supplémentaire de six actions gratuites pour les deux premières achetées.

Autrement dit, un salarié de Renault pouvait via ce plan posséder 14 actions supplémentaires, en payant seulement deux titres avec une décote de 30%. Le prix d'acquisition incluant cette décote avait alors été fixé à 22,02 euros par titre.

Plus de 40.000 salariés ont souscrit

Au final, 40.307 salariés ont souscrit des actions supplémentaires, avec un investissement moyen de 1.160 euros par personne, représentant un total de 41,5 millions d’euros pour 1,9 million d’actions, a indiqué la société.

En comptant également les abondements en actions offerts par Renault, ce sont 2,698 millions d’actions qui seront, au total, remises le 7 février aux salariés, soit sur un fonds commun de placement d’entreprise, soit dans certains pays, sur un compte nominatif.

La part de l’actionnariat salarié au capital du groupe au losange passera alors à environ 4,7% contre environ 3,6% avant cette opération.

Il ne s’agit toutefois que d’une première étape pour Renault qui a pour ambition de porter cette part à 10% d’ici à 2030, comme il l’avait annoncé lors de sa journée dédiée aux investisseurs, en novembre dernier. L’idée étant pour la société "d’associer les salariés à sa performance pour favoriser un sentiment commun d’appartenance au projet et nourrir une culture de la valeur".

Nombre de pensionnaire du CAC 40 possèdent un important noyau dur d’actionnaires salariés. C’est le cas notamment de TotalEnergies ou de Bouygues, avec des participations respectives de 6,8% et 20,60%.

