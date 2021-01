Renault : En grapillant des parts de marché en France, Renault poursuit sa remontée en Bourse

(BFM Bourse) - Le constructeur au losange enregistre logiquement une chute prononcée de ses immatriculations sur l'année 2020 mais grappille des parts de marché en France en surperformant légèrement l'ensemble du marché. Renault a ainsi atteint ses objectifs commerciaux, et poursuit son rebond boursier.

Dans un marché automobile français en recul de 23,8% en 2020, "impacté par une crise sanitaire sans précédent", Renault indique être parvenu à obtenir une part de marché de 26,1%, en hausse de 0,2 point sur un an, avec 535.591 immatriculations en 2020. Si l’activité commerciale du groupe désormais dirigé par Luca de Meo a logiquement connu "une année en dents de scie", le constructeur tricolore surperforme tout de même légèrement le marché, en affichant un repli des ventes de "seulement" 23,3%.

Renault confirme par ailleurs l'atteinte de ses objectifs CAFE (pour "Corportate Average Fuel Economy", du nom de la réglementation européenne de réduction des émissions de CO2 entrée en vigueur le 1er janvier 2020) au terme de son exercice. "Grâce à l’adaptabilité de son réseau et à une offre produit attractive, la part de marché de la marque Renault s’établie à 19,1% (+0,7 point)" sur les véhicules particuliers, où ses immatriculations ont reculé de 22,7% à 314.630, quand l'ensemble du marché s'est contracté de 25,5%. La marque au losange précise avoir placé 4 véhicules -Clio, Captur, Twingo et Zoé- dans le top 10 des ventes en France, contre 5 en 2019.

Boom de l'électrique

Sur un marché électrique (particuliers et utilitaires) en hausse de 136%, Renault affirme avoir "conforté son leadership". La Zoé "reste la référence en doublant ses ventes qui atteignent 39.008 unités et représentent plus d'un tiers des ventes de véhicules électriques en France", indique le groupe. Une part de marché toujours conséquente mais en net repli par rapport à 2019, lorsqu'elle s'était établie à 44%. Les immatriculations de véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables du groupe représentent désormais plus de 13% des ventes de Renault, à près de 60.000 véhicules, ce qui représente une part de marché de 16,3%. Renault rappelle avoir réalisé "une forte offensive sur le marché des véhicules hybrides avec le lancement des motorisations hybrides E-Tech : Clio e-tech hybride, Captur e-tech hybride rechargeable et nouvelle Mégane estate e-tech hybride rechargeable".

Sur un marché des véhicules utilitaires "légèrement moins touché par les périodes de confinement (-16,1%)", Renault s'adjuge une part de marché de 30,3%, en retrait de 0,5 point sur un an. Comme en 2019, les trois véhicules les plus vendus sur ce segment dans l'Hexagone restent le Kangoo, le Master et le Trafic.

+180% depuis son plancher de 2020

La marque Dacia a en revanche été particulièrement affectée par ces mêmes périodes "qui impactent fortement les ventes à particuliers", estime Renault. Pour la cinquième année consécutive toutefois, Sandero est le véhicule le plus vendu à des particuliers en France, avec quelque 53.417 unités écoulées. Renault souligne par ailleurs que Dacia totalise 83,6% des ventes de véhicules GPL en France, soit 13.974 unités, grâce à "sa nouvelle offre de motorisations bicarburation essence et GPL proposée sur la majorité de sa gamme, sous l’appellation ECO­G". Quant à la légendaire marque Alpine ressuscité par le groupe en 2017, ses immatriculations se sont effondrées à 744 exemplaires en 2020, contre 3.172 en 2019.

En Bourse, le titre Renault réagit timidement à l'atteinte de ces objectifs commerciaux avec un gain de 1,52% à 36,05 euros similaire à la progression du CAC en cette première séance de l'année. Le titre reprend ainsi plus de 180% par rapport à son plus bas de 2020 (touché le 16 mars à moins de 13 euros).

