Realites : Lettre signée pour une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Realites annonce la signature d'une lettre d'intention engageante avec la holding familiale FDNGT en vue de la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 35 millions d'euros, au prix unitaire de 45 euros par action.



Cette opération, dont la réalisation est prévue à la fin du premier semestre 2022, vise à accompagner la dynamique d'activité constatée depuis le début de l'exercice et assurer le succès de son plan Ambitions 2025.



L'accord prévoit donc une augmentation de capital d'un total de 35 millions d'euros, dont 30 millions à souscrire par la holding familiale FDNGT et cinq millions par les dirigeants fondateurs et managers du groupe immobilier.



