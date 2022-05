Realites : Euroland Corporate reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate réitère son conseil 'achat' sur Réalités avec un objectif de cours porté de 41 à 45 euros, au lendemain de la signature d'une lettre d'intention ferme avec la holding familiale FDNGT en vue d'une augmentation de capital de 35 millions d'euros.



'Si ce genre d'opération se fait généralement avec une décote, ce projet d'augmentation de capital devrait se faire au prix de 45 euros par action, matérialisant ainsi une prime de 34% sur le cours de clôture d'hier soir (33,70 euros)', souligne le bureau d'études.



