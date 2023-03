Realites : Conclut deux ventes à Saint-Ouen pour 78 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Realites annonce avoir conclu deux ventes en

bloc dans le cadre du grand projet urbain de rénovation du stade Bauer, à Saint-Ouen (93), avec 'deux investisseurs institutionnels de renom' pour un montant total de près de 78 millions d'euros.



La première opération porte sur l'espace de coliving de la 'Bauer Box' - la Bauer Box étant un projet immobilier de 30 000m2 associé au programme de rénovation et d'extension du stade du Red Star 'ouvert sur la ville et ses habitants'.



Signé sans conditions suspensives avec un fonds géré par Ares Management (Ares), le contrat de réservation prévoit une réitération dans le courant du 1er semestre 2023.



Le coliving de la Bauer Box sera exploité par NOMO, une offre d'hébergement dédiée aux jeunes actifs et nomades d'affaires qui se déploie dans les grandes villes en France. Il sera constitué de 334 chambres aménagées sur une surface de 12 900 m², d'un rooftop bar, d'un espace de sport 'ambitieux' et de coworking ouvert au quartier.



La deuxième vente en bloc a été actée avec la société de gestion La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte d'un fonds collectif en immobilier.



Elle porte sur le pôle santé, d'une surface de 1 937 m², comprenant un commerce de santé de 101 m² en pied d'immeuble et 15 emplacements de stationnement, dont 4 équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques.



L'exploitation du pôle santé, composé d'un pôle médical pluridisciplinaire et d'un centre de sport-santé (kinésithérapie, ostéopathie, médecine du sport...) sera confiée à Vista Santé, marque d'usage du groupe REALITES, dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.