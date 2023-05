Realites : Compte développer la construction bas carbone

(CercleFinance.com) - Le groupe Realites annonce qu'il compte accélérer le développement de sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et hors-site : REALITES BuildTech devient ' Mayers ' et proposera ses produits à l'ensemble des acteurs du marché (promoteurs immobiliers, sociétés de construction, bailleurs sociaux...).



L'entreprise va également ouvrir son capital avec l'ambition de lever 10 ME en 2023.



Créée en janvier 2022, la société regroupe différents pôles d'expertises (ingénierie, architecture, bureau d'études environnement...) adossés à un outil industriel basé près de Rennes et spécialisé dans la construction

bois hors-site.



Mayers se fixe comme ambition de 'généraliser l'usage de procédés de fabrication bas carbone pour soutenir la transition écologique du secteur de la construction'.



