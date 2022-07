Realites : La famille Soufflet apporte 30 millions d'euros de fonds propres au groupe immobilier Réalités

(BFM Bourse) - La holding familiale Financière du Nogentais (détenue par Jean-Michel Soufflet, ancien patron du géant agroalimentaire Soufflet récemment cédé à la coopérative agricole InVivo) a souscrit à une augmentation de capital réservée de Réalités au prix de 45 euros par action pour un total de 30 millions. Les dirigeants du développeur immobilier ont complété l'opération à hauteur de 5 millions d'euros.

Davantage de moyens pour Réalités en vue de l'accomplissement de son plan stratégique "Ambitions 2025", lequel vise à dépasser 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec une rentabilité opérationnelle de 8%. Le groupe mariligérien a reçu le soutien d'un célèbre industriel, Jean-Michel Soufflet, longtemps à la tête du géant céréalier (racheté fin 2021 par l'union des coopératives InVivo sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,2 milliards d'euros), dans le cadre d'une levée de fonds d'un montant total de 35 millions d'euros.

Fondé en 2003 et introduite en Bourse en 2014, Réalités a émis 777.778 actions nouvelles, soit une augmentation de son capital de 21%, au prix pas du tout décoté de 45 euros par action. Ce prix représente au contraire une prime de 30% par rapport au cours de Bourse au moment du lancement de l'opération et se situe même au-delà du plus haut historique (42 euros) atteint jusqu'ici.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Via sa holding familiale Jean-Michel Soufflet a souscrit pour 30 millions d'euros et sa société Financière du Nogentais siègera à l'avenir au conseil d'administration. "Nous sommes très heureux de nous associer aux fondateurs et managers de Réalités, dont nous partageons à la fois les valeurs et la vision stratégique, pour donner au Groupe Réalités les moyens de son ambition", a commenté Jean-Michel Soufflet. La société d’investissement familiale explique avoir été particulièrement séduite par le plan de développement du groupe et ses engagements pris lors de l'adoption du statut "entreprise à mission", avec une trajectoire bas-carbone "exemplaire".

Les dirigeants fondateurs et principaux managers ont de leur côté souscrit collectivement à hauteur de 5 millions d’euros, démontrant "leur engagement et leur confiance dans la stratégie du groupe et l’atteinte des objectifs fixés".

Les fonds levés constituent des moyens supplémentaires pour assurer le succès du plan "Ambitions 2025" qui a pour objectif d’atteindre, à cet horizon, un chiffre d’affaires supérieur à 800 millions d'euros avec un taux de résultat opérationnel de 8%. Ces fonds contribueront également à l’accélération de la transition écologique de Réalités qui vise une neutralité carbone dès 2025.

Les fonds levés donneront au groupe REALITES les moyens supplémentaires pour assurer le succès de son plan « Ambitions 2025 » qui a pour objectif d’atteindre, à horizon 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.

"Nous sommes particulièrement heureux d’avoir finalisé cette augmentation de capital, d’autant plus qu’elle intervient dans un contexte conjoncturel et boursier peu propice. Elle nous permet de renforcer notre structure financière déjà solide et ouvrira la porte à d’autres modes de financement. L’autre point important de satisfaction est d’accueillir un investisseur français, de qualité, avec qui nous partageons des valeurs et une vision commune de développement", ont souligné Yoann Choin-Joubert et Christophe de Brébisson, les cofondateurs du groupe.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse