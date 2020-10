Quantum genomics : Invest Securities relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Toujours positionné à l'achat sur le titre Quantum Genomics, Invest Securities procède à une mise à jour de son objectif de cours, passant de 8,5 à 11,7 euros.



Le broker s'appuie en effet sur l'annonce d'un 4e partenariat régional dans le cadre du développement de firibastat en Ph III dans l'hypertension artérielle. Par ailleurs, le modèle d'Invest Securities intègre désormais la zone Asie.



' L'ajout de ce territoire supplémentaire et d'un contrat qui rend Quantum Genomics éligible à des paiements d'étape à court terme nous permettent de revaloriser notre objectif de cours ', justifie l'analyste.









