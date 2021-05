Quantum genomics : Gagne plus de 4%, soutenu par un broker

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics gagne plus de 4% à Paris, porté par une analyse positive d'Oddo qui a initié la couverture du titre avec une recommandation de 'surperformance' et un objectif de cours de 12 euros, soit un potentiel de hausse de 220%, assure le broker.



La société développe le premier candidat-médicament de la classe des BAPAI, firibastat, actuellement en phase 3 dans l'hypertension artérielle (HTA) et en phase 2 dans l'insuffisance cardiaque (IC).



'A la vue des résultats de phase 2b, nous croyons que le risque/reward est attractif concernant cet actif first in class qui pourrait devenir une dernière ligne de traitement pour les hypertendus réfractaires', affirme Oddo.



