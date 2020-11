Quantum genomics : Fin du financement conclu avec Negma Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce la fin du financement conclu avec Negma Group. Signé en mars dernier dans un contexte de crise sanitaire inédite, ce contrat de financement constitué d'un prêt d'un montant maximal de 8 millions d'euros et d'une émission de bons de souscription d'actions, était renouvelable deux fois d'un commun accord entre les deux sociétés, pour un montant total maximal de 24 millions d'euros.



Quantum Genomics a confirmé lors de précédentes communications que ce contrat ne sera pas renouvelé et s'arrêtera à la première partie du financement de 8 millions d'euros.



A ce jour, Quantum Genomics a encaissé l'intégralité de ce financement, soit 8 millions d'euros et émis 3 243 213 millions de bons de souscription d'actions. La dette vis-à-vis de Negma Group est apurée en totalité. Negma Group a par ailleurs revendu sur le marché ses derniers titres.





