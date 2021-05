Quadient : YayPay disponible sur la Marketplace de Sage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que sa solution d'automatisation de la gestion du poste client (AR) en mode SaaS (logiciel en tant que service) YayPay by Quadient est maintenant disponible pour les PME sur l'application web Marketplace de Sage.



Acquise en 2020, YayPay combine l'envoi automatisé de factures et des solutions de recouvrement, d'évaluation de solvabilité, de paiement et de gestion de trésorerie en une plateforme cloud complète pour donner aux entreprises une meilleure prédictibilité.



YayPay fait partie intégrante du portefeuille de solutions d'Automatisation Intelligente des Communications (ICA) de Quadient, solutions utilisées pour générer quotidiennement plus d'un milliard de communications et d'interactions clients.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.