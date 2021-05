Quadient : Vers une évolution du Conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que son Conseil d'Administration a approuvé la liste des nomination et renouvellements de mandats des administrateurs à soumettre au vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 1er juillet 2021.



A cette date, les actionnaires seront invités à approuver la nomination de Sébastien Marotte en tant que nouvel administrateur indépendant pour succéder à William Hoover Jr. qui quitte ses fonctions d'administrateur pour des raisons personnelles,



Les actionnaires seront également invités à approuver le renouvellement des mandats d'Hélène Boulet-Supau, Geoffrey Godet, Vincent Mercier et Richard Troksa pour trois nouvelles années.



Par ailleurs, Quadient a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un chiffre d'affaires de 246 ME au titre du premier trimestre, soit une hausse organique de 11,1% par rapport à la même période, un an plus tôt.





