Quadient : Stifel dégrade son opinion et relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Si Stifel augmente son estimation de BPA pour janvier 2021 de 2%, le broker réduit son estimation pour janvier 2022 de 6%, indiquant être 'un cran plus prudent sur la marge'.



L'analyste rappelle que Quadient a confirmé n'avoir aucune intention de céder CXM et ne s'attend pas à un changement de stratégie.



Le broker relève toutefois son objectif de cours à 17 euros, contre 15 euros précédemment, afin de refléter la valorisation plus élevée de CXM.



Considérant le titre comme 'assez évalué', Stifel dégrade sa recommandation sur le titre à 'conserver'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.