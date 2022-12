Quadient : Nouveau transporteur pour le réseau britannique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce qu'un quatrième transporteur international a rejoint son réseau ouvert de consignes colis automatiques Parcel Pending annoncé en juin et en cours de déploiement au Royaume-Uni, confirmant ainsi l'accélération de son adoption.



DPD UK et DHL ont été les premiers transporteurs à confirmer officiellement leur adoption du réseau. Les noms des deux autres transporteurs internationaux seront confirmés dès lors qu'ils mettront le nouveau service à la disposition de leurs clients.



L'ambition de Quadient sur le marché britannique est d'atteindre 5.000 consignes colis installées dans les années à venir. Le rythme des installations devrait s'accélérer en 2023 pour atteindre environ 200 nouvelles unités par mois.



