Quadient : Nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la nomination, à compter du 1er mars, de Laurent du Passage en tant que directeur financier, succédant à Christelle Villadary, qui a décidé de donner une nouvelle direction à sa carrière, mais restera jusqu'au 31 mars pour une transition en douceur.



Laurent du Passage est chez Quadient depuis 2014, où il a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur financier de l'activité gestion de l'expérience client et directeur de cabinet du directeur général. Plus récemment, il était VP Controller.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel