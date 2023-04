Quadient : Nouveau contrat avec un transporteur en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient a annoncé jeudi soir la signature d'un nouveau contrat avec un transporteur international pour l'utilisation de son réseau ouvert de consignes colis connectées en France, aux côtés de Relais Colis, partenaire de longue date du groupe dans ce domaine.



Selon Quadient, ce nouveau partenariat confirme l'appétit du marché pour sa stratégie d'implanter des réseaux denses et larges de consignes colis pouvant être partagées par de multiples acteurs, dans un souci à la fois de rentabilité et d'expérience utilisateur.



Avec plus de 18000 unités installées dans le monde, il déclare 'disposer d'une expérience reconnue dans le déploiement de réseaux ouverts multi-opérateurs depuis de nombreuses années, notamment aux Etats-Unis, au Japon et au Royaume-Uni'.



