Quadient : Lancement de la version 1.2 de Quadient Impress

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la disponibilité générale de la version 1.2 de Quadient Impress, une évolution de la plateforme de gestion multicanale des documents sortants qui automatise le flux de communications clients pour les petites et moyennes entreprises (PME).



Cette version inclut des mises à jour d'architecture de la plateforme cloud, qui permettent d'accélérer la préparation et l'envoi des communications client depuis le poste de travail ou à distance, et 'apportent une plus grande évolutivité et une sécurité renforcée'.



