Quadient : Hausse organique de 2,1% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Quadient publie un chiffre d'affaires consolidé de 256 millions d'euros au premier trimestre 2023, ce qui représente

une croissance organique de 2,1% par rapport au premier trimestre 2022.



L'activité progresse de 10,4% (en organique) pour la division Intelligent Communication Automation, à 58 ME, et de +8,7% (en organique) pour les Parcel Locker Solutions. En revanche, la division Mail-Related Solutions voit son activité se replier de 1,1% (en organique), à 176 ME.



Quadient rapporte que son activité progresse de 5,9% (en organique) en Amérique du Nord (145 ME) et de +2,9% (en organique) à l'International (24 ME). Elle recule en revanche de 3,8% (en organique) dans les 'principaux pays européens' soit Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.



Dans ce contexte, le groupe confirme ses perspectives pour l'exercice 2023 et se dit confiant quant à sa capacité à atteindre ses objectifs de croissance annualisée de 3% pour la période 2021-2023.



Par ailleurs, la croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est attendue à environ 10 %.





