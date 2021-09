Quadient : Étude Forrester favorable à YayPay

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient fait part de la publication d'une étude menée par Forrester Consulting favorable à YayPay by Quadient, sa solution de gestion prédictive et automatisée du poste client (AR) en mode SaaS et faisant partie du portefeuille Intelligent Communication Automation.



D'après l'étude, les utilisateurs de YayPay obtiennent une efficacité des équipes AR accrue de 25%, une réduction des coûts d'exploitation, une diminution de 25% du nombre de jours de crédit clients et une meilleure expérience de service client.



Pour réaliser l'étude, Forrester a interrogé les parties prenantes de YayPay et les décideurs de quatre entreprises utilisant YayPay. Forrester a ensuite établi une organisation composite pour modéliser l'impact économique total de YayPay sur ses clients.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.