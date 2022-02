Quadient : Entouré après son estimation de CA annuel

(CercleFinance.com) - Quadient s'adjuge 4%, le groupe ayant indiqué attendre un chiffre d'affaires annuel 2021 à environ 1.024 millions d'euros, ce qui représente une croissance organique attendue autour de 4,3%, dans le haut de l'indication communiquée 'autour de 4%'.



Il explique avoir jusqu'à présent réussi à bien gérer et limiter l'impact des problèmes de chaîne logistique qu'il avait mentionnés début décembre 2021, impact potentiel qui était estimé entre cinq et 10 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel.



La perspective de croissance organique de l'EBIT courant pour l'année 2021 reste attendue autour de 5-6%, malgré l'impact de la hausse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement. Les résultats annuels 2021 seront publiés le 28 mars prochain.



