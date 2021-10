Quadient : Distingué dans le classement Gaïa Research

(CercleFinance.com) - Déjà listée à la cinquième place de sa catégorie l'an dernier, Quadient annonce avoir obtenu la deuxième place au classement Gaïa Research 2021, dans la catégorie des entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Le classement Gaïa Research distingue chaque année les entreprises françaises avec les meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), parmi un panel de 230 entreprises cotées sur Euronext Paris.



Agence de notation du développement durable d'EthiFinance, Gaïa Research établit depuis 2009 des classements par catégorie de revenus afin de reconnaître les meilleurs acteurs dans un panel de 230 PME et ETI cotées sur Euronext Paris.



