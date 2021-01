Quadient : Activités cédées en Australie et Nouvelle-Zélande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la cession de ses activités graphiques en Australie et en Nouvelle-Zélande à Smartech Business Systems Australia, fournisseur de solutions technologiques et partenaire historique de Quadient dans la région Asie-Pacifique.



Dans le cadre de cette opération finalisée le 20 janvier, l'acquéreur devient le distributeur des solutions liées au courrier de Quadient en Australie et en Nouvelle-Zélande et continuera de servir plus de 19.000 clients du Français dans la région.



Le prix de vente total s'élève à six millions de dollars australiens, dont quatre millions payés à la clôture et deux millions en paiements différés. Quadient comptabilisera des charges non courantes sans impact sur la trésorerie d'environ 19 millions d'euros pour 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.