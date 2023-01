Quadient : 1000 heures de bénévolat durant les fêtes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient indique que plus de 1000 heures de bénévolat ont été offertes par 300 collaborateurs à des associations et fondations lors de 17 événements solidaires à travers 12 pays lors des fêtes de fin d'année, dans le cadre de son programme de philanthropie.



Le programme aura permis cette année de comptabiliser plus de 3100 heures de bénévolat depuis le lancement du programme en avril 2021, et de dépasser un taux de 20% de collaborateurs Quadient engagés dans ce programme baptisé Quadient Cares.



Pour faciliter leur engagement caritatif, Quadient offre à chacun de ses employés dans le monde au moins un jour de volontariat par an. En 2023, le groupe souhaite renforcer les partenariats du programme et poursuivre l'organisation d'évènements solidaires.



