Quadient : Les consignes à colis, une machine à cash pour le français Quadient

(BFM Bourse) - Le spécialiste tricolore du matériel logistique et du traitement du courrier Quadient (ex-Neopost) revoit à la hausse ses perspectives de flux de trésorerie, grâce à une nette reprise de l'activité au dernier trimestre 2020 ainsi qu'à un contrôle des dépenses opérationnelles et des investissements.

Pas de problème de cash à l'horizon. Déjà relevées fin janvier dernier, les perspectives de génération de flux de trésorerie de Quadient le sont de nouveau ce mercredi, au point que le pro des solutions liées au courrier s'attend désormais à une génération deux fois supérieure à celle de l'exercice 2019. D'un objectif fixé (pour l'ensemble de l'année 2020) à "plus de 100 millions d'euros" fin novembre dernier à l'occasion de sa présentation des résultats pour le 3 trimestre, celui-ci a été porté à "plus de 130 millions" fin janvier alors que le groupe a constaté un "niveau d’activité meilleur qu'attendu au quatrième trimestre". Il vient ainsi d'être encore rehaussé ce mercredi à "plus de 160 millions d'euros" pour 2020, soit près du double du flux de trésorerie (après investissements) enregistré sur l'exercice 2019 (86 millions).

"Cette révision à la hausse des perspectives de flux de trésorerie est principalement liée à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement, conjuguée à un contrôle continu des dépenses opérationnelles et des investissements, ainsi qu’à un bon niveau d’activité en fin d’exercice" indique Quadient dans son communiqué.

Une marge dans la fourchette haute

Compte tenu de cette reprise soutenue au 4e trimestre, Quadient attend par ailleurs désormais une baisse organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 "d'environ 8%", soit légèrement mieux que la précédente estimation d'environ 9%. Le groupe prévoit, par conséquent, un Ebit courant (résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions) pour l’exercice 2020 dans le haut de la fourchette (140 à 145 millions d'euros) fournie par Quadient fin novembre dernier.

Si l'ancien fabricant de machines à affranchir et d'équipements des salles de courrier -qui a depuis élargi son portefeuille à la gestion de l'expérience client et à l'automatisation des process métiers- n'avait pas donné de chiffres pour son 4e trimestre, le directeur général du groupe Geoffrey Godet s'était dit "très satisfait que nos chiffres les plus récents confirment le fort rebond de la tendance de chiffre d’affaires enregistré au troisième trimestre, malgré la résurgence de la pandémie de Covid-19 et son impact économique".

Des installations de consignes colis aux États-Unis qui ont doublé

"La révision à la hausse de nos perspectives reflète principalement la croissance plus forte du chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions, ce qui démontre la pertinence des solutions de consignes automatiques connectées pour les distributeurs, les transporteurs et les copropriétés, la croissance des achats en ligne favorisant la demande des clients pour des solutions pratiques, efficaces et sûres" ajoutait-il alors.

À cet égard, Quadient indiquait début mars avoir "pratiquement doublé ses installations de consignes colis aux États-Unis en 2020", précisant disposer désormais de 13.000 unités à travers le monde, "ce qui représente plus de 600.000 casiers et positionne Quadient comme le deuxième fournisseur mondial de solutions de consignes colis automatiques" se targuait alors le groupe.

Le marché accueille logiquement très favorablement ce (nouveau) relèvement de perspectives, le titre Quadient s'adjugeant 7,9% à 21,52 euros, au plus haut depuis février 2020. Exclu du SBF 120 le 22 juin dernier, le titre du groupe altoséquanais évolue toujours près de 50% en-deçà de son sommet de 2017, et de près de 70% depuis son pic de 2014, après avoir régulièrement déçu le marché au cours des derniers exercices, jusqu'à ce qu'il entreprenne un recentrage stratégique pour renouer avec la croissance en janvier 2019. Quadient présentera ses résultats annuels le 30 mars prochain.

