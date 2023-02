Publicis groupe sa : Porté par le numérique et les gains de contrats, Publicis signe une nouvelle croissance record en 2022

(BFM Bourse) - Le champion français de la publicité a dévoilé des comptes nettement supérieurs aux attentes en 2022. Publicis a enregistré pour la deuxième année consécutive, une progression organique de son revenu net supérieure à 10%, dopée notamment par ses filiales spécialisées dans le numérique.

Dans un marché rassuré par la Réserve fédérale américaine, Publicis signe la plus forte hausse du CAC 40. Le titre s'offre un bond de 5,2% à 69,98 euros vers 11h, pour revenir à des niveaux plus explorés depuis mai 2015, soit près de 8 ans.

Pour la deuxième année consécutive, Publicis a dévoilé des résultats annuels records et au-delà de ses propres objectifs qu'il s'était fixés en marge de ses résultats du troisième trimestre, en octobre dernier.

Ainsi, le géant français de la publicité a enregistré en 2022 une hausse de 20% de son revenu net (après déduction des coûts refacturables aux clients, l’indicateur de référence du groupe en termes d’activité) à 12,57 milliards d'euros. En organique (hors effet de devises et de périmètre), la croissance ressort à 10,1%, soit à la fois nettement supérieure au consensus (+8,8%) et à ses propres prévisions déjà relevées en octobre dernier (environ 8,5%). Le bénéfice net part du groupe s'élève pour sa part à 1,2 milliard d'euros, en hausse de 19% sur un an.

Une nouvelle année record

"2022 a été une nouvelle année record pour le groupe avec un revenu net publié en hausse de +20%", commente le président du directoire Arthur Sadoun, qui souligne que Publicis a enregistré pour la deuxième année consécutive, "une croissance organique à deux chiffres et de très bons ratios financiers, avec un 4ème trimestre bien au-dessus des attentes".

Le numéro 3 mondial de la publicité (juste derrière le britannique WPP et l'américain Omnicom) a bénéficié du dynamisme de ses sociétés à haute valeur technologique. Les deux filiales Epsilon (+12%) et Sapient (+18,5%), respectivement spécialisées dans les données indispensables au ciblage publicitaire et la communication numérique, ont contribué pour un tiers aux ventes du groupe en 2022. "Et nous savons que la demande va progresser " dans ce segment, avait assuré le dirigeant lors d'une conférence avec des analystes en octobre dernier.

Sur l'année 2022, Publics a remporté de nombreux budgets auprès de Mondelez, McDonald’s, Nestlé, LVMH ou encore Pepsi. "Le positionnement de notre offre, qui fait de Publicis un partenaire clé dans la transformation de nos clients, nous permet de gagner des parts de marché en termes de New Business, et d’être en tête des classements pour la quatrième fois sur les cinq dernières années", se félicite Publicis.

"Notre organisation unique en plateforme,[...] nous permet d’enregistrer les meilleurs ratios financiers du secteur. Notre taux de marge opérationnelle s’est élevé à 18,0%, le free cash-flow a atteint 1,7 milliard d’euros, tandis que notre bénéfice net courant dilué par action a augmenté de 26%, ce qui nous permet de proposer un dividende de 2,90 euros par action", ajoute Arthur Sadoun. Le groupe a également dépassé ses propres anticipations, Publicis anticipait il y a quelques mois encore un taux de marge opérationnelle autour de 18% et un flux de trésorerie disponible proche de 1,6 milliard d'euros.

Un maintien de la marge opérationnelle à un niveau élevé

Publicis a par ailleurs expliqué jeudi s'attendre à une croissance organique de 3% à 5% cette année. Au premier trimestre 2023, la société prévoit également de réaliser une croissance organique similaire à celle visée sur l'ensemble de l'exercice.

Le groupe publicitaire souhaite maintenir "sa marge opérationnelle à un niveau parmi les plus élevés du secteur", entre 17,5% et 18% et vise un flux de trésorerie disponible de 1,6 milliard d'euros. Le groupe prévoit par ailleurs de consacrer une enveloppe comprise entre 500 et 600 millions d'euros à nouvelles opérations de croissance ciblées pour "renforcer ses capacités en technologie et en data".

Publicis compte également racheter pour environ 200 millions d'euros de ses propres actions et entend également réduire son endettement de 100 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse