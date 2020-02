Psb industries : Marge d'EBITA en retrait en 2019

(CercleFinance.com) - PSB Industries publie au titre de 2019 un résultat net des activités poursuivies en baisse de 8,5% à cinq millions d'euros et une marge opérationnelle avant écart d'acquisition (EBITA) en repli de 0,8 point à 3,4% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 266,2 millions d'euros, en retrait de 3,5% (-4,6% à taux de change et périmètre constants) 'dans un environnement économique complexe, avec une volatilité accrue de ses grands marchés'.



Le groupe est entré en négociation exclusive avec Pochet en vue de l'acquisition du pôle d'emballage plastique et métal, Qualipac, opération qui a conduit le conseil d'administration à proposer de ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2019.



