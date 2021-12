Prismaflex intl : Le spécialiste des panneaux d'affichage Prismaflex renoue avec les bénéfices

(BFM Bourse) - Spécialiste lyonnais de la fabrication industrielle de panneaux d’affichage, Prismaflex fait part d'un net rebond de son activité sur les six premiers mois de son exercice, tiré par son activité d'impression numérique grand format. S'il reste affecté par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires ressort aussi supérieur à son niveau d'il y a deux ans, à données comparables.

Le groupe rhodanien qui se définit comme l'"un des seuls fournisseurs au monde à être à la fois fabricant industriel de panneaux d’affichage et imprimeur numérique grand format" rassure les investisseurs avec la publication de comptes semestriels conformes aux attentes. Sur les six premiers mois de son exercice décalé, soit entre le 1er mars et le 30 septembre, Prismaflex a réalisé un chiffre d'affaires de 23,2 millions d'euros, en croissance de 26% sur un an et de 3,5% sur deux, à données comparables, précise le groupe. En données publiées, ce niveau d'activité ressort néanmoins en baisse de 11% par rapport au premier semestre 2019-2020, la différence étant à mettre sur le compte de la cession, par Prismaflex, de sa filiale Anthem Displays à l'américain Circle Graphics en décembre 2020 - le groupe français a conservé une participation minoritaire de l'ordre de 30% à l'issue de cette opération.

"Prismaflex a réalisé un premier semestre solide, caractérisé par un rebond dynamique de l'activité et un retour à des résultats bénéficiaires" peut-on lire dans le communiqué du groupe publié lundi soir. "Cette performance a été portée par l'activité "Print" (impression grand format) qui a enregistré 16,8 millions d'euros de revenus sur la période, un chiffre en hausse de 51% sur un an "dans un contexte de plus en plus normalisé" note le groupe. L'activité retrouve ainsi "un niveau très proche de celui du premier semestre 2019-2020 (-1,9%), grâce à la bonne orientation des ventes en décoration intérieure, en forte croissance, et à la reprise des commandes des clients venant de secteurs particulièrement touchés par la crise comme l'événementiel, le "retail" et l'affichage extérieur" développe le groupe.

McDonald's, H&M et Decathlon comme clients

Avec 3 sites d’impression en Europe et 5 dans le monde, Prismaflex dispose d’une capacité d’impression lui permettant de répondre à la fois à des demandes de grand et très grand format, comme à des petites, moyennes et grandes séries pour tous types de bâches, affiches, rigides, etc. Le groupe indique avoir réalisé pour 6 millions de mètres carrés d'impressions dans le monde l'an dernier. Parmi ses principaux clients, on retrouve notamment McDonald's, H&M, Decathlon, ou encore Clear Channel, le concurrent américain de JC Decaux sur le marché de la publicité extérieure avec qui il a signé un partenariat en mars dernier. Ce jour-là, le titre Prismaflex avait vu sa valeur tripler à cette annonce, avant que les dirigeants du groupe français ne précisent que les commandes reçues de la part de ce nouveau client n'étaient pas de nature à transformer les perspectives de Prismaflex dans l'immédiat.

Les ventes de l'activité "Hardware" (panneaux LED Prismatronic, panneaux déroulants, etc.) sont en revanche en baisse de 12,1% à 6,4 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020-2021 proforma, "mais en hausse de 20,7% à données comparables, par rapport au premier semestre 2019-2020 qui avait été relativement faible". Le groupe, qui relève ne pas avoir livré sur ce semestre de commandes de panneaux LED d'envergure à l'international, affirme en revanche disposer d'un "bon niveau de carnet de commandes pour les prochains mois".

Hausse des coûts répercutés en partie sur les prix

Ce retour à la croissance des revenus s'est accompagnée d'une amélioration de la rentabilité, grâce "au contrôle des charges dans ce contexte de reprise" explique Prismaflex. L'Ebitda courant proforma ressort ainsi à 1,56 million d'euros (7,0% du chiffre d'affaires), contre 710.000 euros (en proforma) un an auparavant. Le group est également parvenu à dégager un bénéfice opérationnel courant de 440.000 euros sur la période, contre une perte opérationnelle du même ordre au premier semestre 2019-2020. Après prise en compte de la quote-part de résultat d'Anthem Displays et des minoritaires, le bénéfice net part du groupe s'inscrit aussi légèrement dans le vert, à +100.000 euros, après une perte nette de 900.000 euros sur les six premiers mois de l'exercice précédent.

Dans la lignée de ce premier semestre, Prismaflex vise désormais à "poursuivre cette amélioration des indicateurs économiques au second semestre malgré les tensions inflationnistes existantes sur une partie des approvisionnements", que le groupe indique répercuter "dans la mesure du possible sur ses prix de vente". Il ajoute qu'il démarre ce second semestre avec une bonne visibilité, fort d'un carnet de commandes de près de 15 millions d'euros, à son niveau le plus élevé depuis décembre 2017. Le groupe réitère ainsi son objectif de "renouer avec une croissance significative et rentable sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, à contexte sanitaire normalisé".

En Bourse, cette publication est saluée par un gain de 6,3% pour le titre Prismaflex vers 11h25, à 10,35 euros. Celui-ci revient ainsi à un plus haut de près d'un mois mais reste loin de son pic annuel touché le 8 mars dernier (à plus de 20 euros) dans le sillage de l'annonce du partenariat avec ClearChannel. Depuis le 1er janvier, le titre affiche toutefois une avance confortable de +62%.

