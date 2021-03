Prismaflex intl : Pourquoi le fabricant de panneaux d'affichage Prismaflex dit stop à sa flambée en Bourse

(BFM Bourse) - Si le groupe lyonnais est bien référencé depuis l'an dernier par Clear Channel, les commandes reçues jusqu'à présent de la part du leader américain de l'affichage extérieur ne sont pas de nature à transformer les perspectives de Prismaflex dans l'immédiat.

Pas si vite ! Après avoir vu tripler le cours de Bourse de l'entreprise dans la journée, la direction de Prismaflex International a dû ramener les investisseurs à la réalité vendredi soir en précisant la portée réelle du partenariat avec l'américain Clear Channel Outdoor (le principal concurrent de JCDecaux sur le marché de la publicité extérieure)... qui visiblement ne justifiait pas tout à fait un tel emballement puisque l'action retombe de 20,94% à 16,05 euros vers 10h15 lundi. Les actionnaires n'ont toutefois pas tout perdu, puisque après l'envolée de 207% vendredi, l'action Prismaflex affiche encore un rebond de plus de 140% en l'espace d'une semaine.

Vendredi dans la rubrique "actualités" de son site internet, la société lyonnaise spécialisée dans la fabrication industrielle de panneaux d’affichage et dans l’impression numérique grand format a dévoilé un partenariat avec Clear Channel, débuté en réalité "il y a environ un an". "Grâce à ses filiales réparties dans le monde entier, Prismaflex est en capacité de répondre à toutes les demandes internationales et locales de Clear Channel. Le respect des délais impartis et des contrôles qualité imposés par l’afficheur ont été des éléments déterminants" dans le choix de l'américain en faveur de l'industriel tricolore.

Clear Channel recherchait notamment des matériels bénéficiant de la certification CEM (Compatibilité ElectroMagnétique), garantissant l'absence de fortes perturbations électromagnétiques dans son environnement. Les tests sur le marché sont généralement effectués sur de petits échantillons. "Dans les prochaines semaines, vous allez découvrir nos plus récentes installations pour Clear Channel au Brésil, en Italie et en Belgique. Plusieurs autres projets à l’international sont encore en cours" mentionnait Prismaflex.

Des revenus toujours en baisse malgré ce contrat

Ce coup de projecteur sur les tenants du partenariat a toutefois provoqué un engouement auquel la direction ne s'attendait visiblement pas, obligeant le groupe à publier en soirée un communiqué de presse pour "apporter des précisions sur sa collaboration avec Clear Channel International engagée il y a un an". Si le référencement par le spécialiste de l'affichage extérieur en tant que fournisseur de panneaux LED en Amériques et en Europe (hors Royaume-Uni) fait bien l'objet d’un contrat cadre, le montant des commandes reçues jusqu'à présent représente environ 6 millions d'euros dans le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2020-2021 (d'une trentaine de millions d'euros au total).

Donc "pas de nature à modifier les perspectives du Groupe Prismaflex pour la fin de son exercice 2020-2021, avec un chiffre d’affaires toujours attendu en baisse significative en raison de la pandémie liée au Covid-19", prévient Prismaflex.

La firme doit présenter son chiffre d’affaires annuel le 11 mai prochain, après Bourse.

Prismaflex souligne tout de même que la collaboration avec Clear Channel va se poursuivre au cours des prochains mois avec des projets en cours actuellement au Brésil, Mexique, Belgique, Espagne et Italie.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse