Poxel : Le médicament anti-diabète de Poxel se vend très mal au Japon pour ses débuts

(BFM Bourse) - Malgré tout la puissance de son partenaire Dainippon Sumitomo, leader sur le marché japonais du diabète, le premier trimestre de commercialisation de la molécule phare de Poxel n'a même pas rapporté l'équivalent d'un million d'euros. Étant donné la forte intensité concurrentielle qui règne sur le marché du diabète, la biotech lyonnaise entame une transition vers les maladies rares.

L'an dernier, Poxel a atteint l'an dernier l'étape ultime de toute société de recherche biopharmaceutique: son principal candidat, l'iméglimine, est devenu un médicament à part entière en obtenant son homologation sur un premier marché. Et pas n'importe lequel puisque cet antidiabétique est désormais commercialisé au Japon, deuxième plus gros marché mondial du diabète justement. Mais au lieu de trouver la consécration en Bourse, le titre a encore perdu 22,7% en 2021, et affiche déjà depuis le début de l'année un recul aussi important. Jeudi, l'action touche un nouveau plus bas historique en cédant encore 2,34% à 3,75 euros vers 10h15 alors que la direction ne peut que reconnaître le démarrage "modeste à ce stade" du produit. Malgré les atouts dont dispose la molécule sur le papier (c'est aujourd'hui le seul traitement ciblant deux défauts métaboliques majeurs à l’origine du diabète de l'âge mûr: l’insuffisance de sécrétion d’insuline et l’augmentation de la résistance à l’insuline), les ventes sont très loin de décoller pour l'instant et Poxel n'est guère optimiste quant à la possibilité de convaincre d'autres partenaires en dehors de l'Asie.

Au cours de l'exercice écoulé, Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 13,4 millions d'euros, contre 6,8 millions d'euros sur la même période en 2020. Mais pour l'essentiel, soit 13,2 millions, il s'agit de la reconnaissance comptable d'un versement d'étape de la part de Dainippon Sumitomo Seiyaku (à l'occidentale, Sumitomo Dainippon Pharma) tel que prévu au contrat de licence conclu en 2019 à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de la part des autorités sanitaires du pays, non-récurrent par définition. Commercialisé à partir du 16 septembre sous le nom de TWYMEEG, le traitement développé par Poxel ne lui a apporté que 7,5 millions de yens (58 milliers d'euros...) de redevances, celles-ci représentant 8% des ventes nettes la première année. Ce qui correspond donc à des ventes totales de... 0,725 million d'euros.

De plus, en vertu de l'accord avec Merck Serono à l'origine de Poxel en 2005 (Merck Serono lui avait apporté son portefeuille de projets dans le diabète, en échange de redevances sur les ventes éventuelles), Poxel devra reverser en charges autant qu'il reçoit, Merck Serono étant éligible à des redevances de... 8% également. Ce n'est qu'au-delà de la première année de commercialisation au Japon que le taux qui lui verse Dainippon Sumitomo va progressivement augmenter jusqu'à un maximum de 18%, et que Poxel pourrait ainsi conserver un solde net de redevances entre ce qu'il reçoit du japonais et ce qu'il reverse à l'allemand.

Virage stratégique vers les maladies rares

Malgré la mise en place d'une stratégie de commercialisation "ambitieuse" visant notamment les patients âgés, "le démarrage reste modeste à ce stade", a reconnu le directeur général Thomas Kuhn, dans un contexte où le Covid limite encore les visites des patients chez leur médecin et les efforts des équipes de vente de Sumitomo pour faire connaître les caractéristiques du produit aux praticiens. En outre, la première année de commercialisation s'accompagne de restriction de prescriptions pour tout nouveau médicament au Japon, à titre de précaution. Le patron de Poxel dit rester "tout à fait confiant au vu de la stratégie et des ressources déployés par Sumitomo", à la fois au Japon mais aux autres pays d'Asie (Chine, Corée, Taiwan etc.) pour lesquels Dainippon détient les droits, sous réserve évidement de l'obtention de l'homologation propre à chaque pays.

En outre, après avoir beaucoup travaillé l'an dernier sur les opportunités de partenariat pour les Etats-Unis ou en Europe, "nous pensons à ce stade qu'il est peu probable d'en conclure un à court terme", en raison de la forte intensité concurrentielle sur le marché du diabète, ce qui suppose de gros efforts pour imposer un nouveau produit et qui n'apparaît pas vraiment prioritaire pour de nombreux labos. Par le passé, Poxel avait conclu un partenariat avec Metavant (Roivant) pour le marché nord-américain, mais cette société n'avait jamais entamé les démarches auprès de la FDA et avait fini par restituer les droits à Poxel.

Rien de surprenant dans ce contexte peu porteur pour les traitements antidiabétiques innovants que le groupe français ait décidé d'entamer une transition stratégique vers les maladies rares, "domaine dans lequel nous pensons pouvoir devenir un acteur important grâce à nos produits innovants, premiers de leur classe, associés à l'expertise de nos équipes", a indiqué Thomas Kuhn. "Nous avons réalisé des progrès importants dans la préparation de nos deux études cliniques de phase IIa (étape intermédiaire des essais cliniques, NDLR) de preuve de concept pour le PXL065 et le PXL770 dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X et nous nous félicitons d’avoir obtenu de la Food and Drug Administration (FDA) le statut "Fast Track" pour le PXL065 dans cette indication », a poursuivi le dirigeant.

"Compte tenu de nos avancées dans la préparation de ces études, nous prévoyons désormais de les initier en milieu d'année, avec des résultats attendus début 2023. En 2022, nous poursuivrons l’exécution de notre plan stratégique et attendons désormais de pouvoir partager les premiers résultats de DESTINY-1, notre étude de phase II dans la NASH pour le PXL065, attendus au troisième trimestre".

