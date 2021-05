Pierre vacances : Oddo réitère son conseil après le financement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe P&V a annoncé la signature d'une offre avec certains partenaires financiers existants (porteurs d'EuroPP 2022 et 2025 et porteurs d'Ornane) d'un nouveau financement pour un montant global maximum de 300 ME (montant initial évoqué d'au moins 250 ME).



' Ce financement sera principalement destiné à répondre aux besoins à court terme du groupe liés à ses activités et contraintes opérationnelles, dans l'attente de la finalisation de l'opération de renforcement des fonds propres ' précise Oddo.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion neutre et son objectif de cours de 12 E.



' Au final, ce nouveau financement (attendu et nécessaire) repondéra aux besoins à CT du groupe dans un contexte de crise sanitaire très difficile (arrêt de l'activité depuis plusieurs mois) ' rajoute l'analyste.



Un nouveau plan stratégique sera présenté par le nouveau DG du groupe le 18 mai prochain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.