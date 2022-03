Pierre vacances : Avancées significatives des discussions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances indique que ses négociations avec des investisseurs pour renforcer ses fonds propres ont 'abouti à des avancées très significatives sur l'essentiel des points en discussion, dans l'objectif de parvenir à un accord final dans les tous prochains jours'.



Afin de permettre la finalisation des discussions et la validation des instances décisionnaires de certaines des parties prenantes, l'offre ferme des investisseurs -à savoir Alcentra, Fidera et Atream- et la période d'exclusivité qui leur est consentie sont prorogées jusqu'au 9 mars.



Une fois conclu, l'accord 'répondra aux objectifs de la société de préserver son intégrité et de parvenir à une structure financière équilibrée en réduisant l'endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique Réinvention 2025'.



