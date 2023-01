Pierre vacances : Le retour des touristes chez Center Parcs se confirme mois après mois

(BFM Bourse) - Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme affiche une activité dynamique sur les trois premiers mois de son exercice 2022-2023. Les revenus trimestriels ont notamment été portés par hausse de l’activité d’hébergement. Pierre & Vacances anticipe une poursuite de la croissance de son activité au 2ème trimestre.

Au bord de la faillite il y a encore quelques mois, Pierre & Vacances présente désormais un visage séduisant mais au prix d'une lourde et douloureuse restructuration. La société a enregistré une nette progression de ses revenus sur le premier trimestre (clos fin décembre) de son exercice 2022-2023, "en dépit des tensions macro-économiques actuelles".

Pierre & Vacances a vu son chiffre d’affaires atteindre 351,8 millions d’euros entre octobre et décembre, en hausse de 11,9% par rapport à la même période de l’exercice 2021-2022. Le chiffre d’affaires des activités touristiques a affiché une dynamique soutenue avec une croissance de +19,4% par rapport au premier trimestre 2021/2022 "qui était resté affecté par un contexte sanitaire incertain". Cette activité est ainsi ressortie "en ligne avec les objectifs de la période" et conforte le groupe dans "la poursuite de ses plans d’actions".

Une hausse des prix et des nuitées pour Center Parcs

Dans le détail, la division hébergement a vu ses revenus s’établir à 272,4 millions d’euros, en hausse de 19,6% sur un après une hausse de 15,9% enregistrée pendant la saison estivale. Les revenus de la marque Center Parcs ont notamment bondi de 16,3% sur un an, portés "par une hausse du nombre de nuits vendues et du prix moyen de vente". Les résidences de services Adagio, situées en milieu urbain, ont pour leur part enregistré des "performances remarquables, avec un niveau d’activité supérieur à celui d’avant-crise du Covid (+22% par rapport au 1er trimestre 2019/2020)" et d'un prix moyen de vente "en hausse de 38,6% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent".

Le retour des vacanciers se matérialise donc trimestre après trimestre. L'activité estivale était déjà ressortie bien dynamique. Pierre & Vacances avait alors enregistré une nette progression de ses revenus sur le dernier trimestre de son exercice 2021-2022, clos à fin septembre. Sur l'ensemble de cet exercice, les revenus se sont établis à 1,77 milliard en hausse de 68%. Surtout, Pierre & Vacances a renoué avec les profits à l'issue de son exercice 2021-2022, dix ans après avoir accusé sa première perte. La société qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio a en effet enregistré un bénéfice net de 325 millions d'euros lors de son exercice 2021-2022, grâce notamment à l'arrivée de nouveaux investisseurs.

"Le groupe a fait l'objet d'une lourde restructuration financière [en septembre 2022]. L'entreprise est passée d'un endettement net de 530 millions d'euros, à une position de trésorerie nette positive de 67 millions d'euros, à la faveur d'un important effort des créanciers et surtout des actionnaires qui ont perdu plus de 90% de leur mise", rappelle également Jean-François Delcaire, analyste financier et gérant de portefeuilles chez HMG France.

"Une poursuite de la croissance de l'activité" au 2ème trimestre

Concernant ses perspectives, Pierre & Vacances anticipe à ce jour "une poursuite de la croissance de l’activité en comparaison avec le 2ème trimestre 2021/2022, sur l’ensemble des marques" compte tenu de son portefeuille de réservations à date sur le 2ème trimestre de l’exercice 2022/2023. "Dans un contexte macro-économique difficile et incertain, le groupe se dit "pleinement mobilisé vers l’atteinte de ses objectifs stratégiques et notamment la maîtrise de sa structure de coûts". "Pierre & Vacances a désormais une gestion très orientée cash, ce qui plait aux investisseurs" rappelle le gérant de portefeuilles.

"En dépit de l'inflation, les résultats à moyen terme devraient se faire l'écho de la mise en œuvre du plan stratégique et de la réinvention du modèle de Pierre & Vacances" estime Jean-François Delcaire qui ajoute, "Pierre & Vacances a bien changé, elle est beaucoup moins risquée car elle est désormais désendettée".

A la Bourse de Paris, les investisseurs ont apprécié la publication du jour car elle reflète des efforts entrepris par la société depuis sa restructuration. Le titre Pierre & Vacances progresse encore de 5,9% vers 15h10 et de 23,5% depuis le 1er janvier.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse