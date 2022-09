Pierre vacances : Après avoir renfloué ses caisses, l'avenir de Pierre & Vacances s'annonce plus radieux

(BFM Bourse) - Proche de la faillite, le groupe Pierre & Vacances vient d'annoncer le succès de ses opérations de recapitalisation. Avec un nouvel état-major, le numéro un européen des loisirs peut mener plus sereinement son redressement bien engagé avec le retour des vacanciers dans ses complexes.

Pierre & Vacances retrouve une aisance financière après s'être débattu pendant des années avec une dette brute insoutenable. Exsangue, le professionnel du tourisme était endetté à hauteur du milliard d'euros fin 2021.

La société vient donc d'annoncer le succès de ses opérations sur capital prévues par son plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 29 juillet 2022. Validé début juillet par les actionnaires et les créanciers, le plan de restructuration du groupe a ainsi permis un désendettement massif et un renforcement des fonds propres du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs.

Une recapitalisation vitale

La recapitalisation était la seule solution viable pour le professionnel du tourisme, devenue inévitable en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les comptes du groupe - qui étaient déjà passablement dégradés étant donné l'accumulation d'exercices déficitaires depuis 2011/2012. Fin décembre 2021, Pierre & Vacances avait ainsi signé un accord de principe avec un groupe d'investisseurs constitué des fonds Alcentra, Fidera et Atream pour aider le groupe de loisirs à renflouer ses caisses.

Trois opérations sur le capital ont été nécessaires. La première, qui était ouverte à tous les actionnaires, a permis de lever 50 millions d'euros tandis que les fonds Alcentra, Fidera et Atream ont renfloué le groupe à hauteur de 150 millions d'euros à l'occasion d'une deuxième augmentation de capital. Ce sont donc 200 millions d'euros d'argent frais qui ont été injectés dans le groupe. La troisième opération consistait à convertir plus de 550 millions d'euros de dette en capital. Après émission des actions nouvelles, Alcentra détiendra 21,8% du capital, Fidera 20,6% et Atream 7,4%. Les créanciers quant à eux auront 13% du capital de Pierre & Vacances.

La recapitalisation du groupe Pierre & Vacances va s'accompagner d'un changement total du conseil d'administration. A cette occasion, Gérard Brémond, le fondateur de Pierre & Vacances passera la main à Georges Sampeur, l'ancien PDG du groupe d'hôtellerie économique B&B pour prendre la présidence du conseil du groupe de loisirs. La nomination de Georges Sampeur devra être approuvée lors de l'assemblée générale du 30 septembre, en plus de plusieurs membres du nouveau conseil d’administration qui prendra ses fonctions vendredi.

Cette nouvelle équipe comptera dix membres dont les trois investisseurs qui ont soutenu le plan de transformation à savoir le président d'Atream, Pascal Savary ainsi que les représentants des fonds Alcentra et de Fidera. Le directeur général du groupe Pierre & Vacances Franck Gervais sera en charge d'accompagner la mise en œuvre du plan de transformation du groupe. A l'image d'autres acteurs du secteur, Pierre & Vacances avait subi de plein fouet la crise sanitaire lors de son exercice 2020-2021 avec une chute de 18,8% de son chiffre d'affaires à 1,053 milliard d'euros.

Un redressement en bonne voie

Fort d'une aisance financière retrouvée, le groupe français envisage donc l'avenir avec plus de sérénité. Pierre & Vacances a désormais les coudées franches pour se concentrer sur son redressement opérationnel, bien engagé depuis le début de son exercice 2021-2022. La dernière publication périodique de la société met en lumière la nette reprise de son activité sur les neuf premiers mois de son exercice 2021-2022 débuté en octobre. Mieux encore, ils sont ressortis "supérieurs à ceux d'avant crise."

Le chiffre d’affaires groupe s’élève à 1,16 milliard d’euros sur les 9 premiers mois de l’exercice 2021/2022, en croissance de 131% à comparer avec l'exercice 2020/2021. Le pôle touristique a porté cette vive croissance. Rien que sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires hébergement s’'est élevé à 298,9 millions d’euros, pour augmenter de 177% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice 2020/2021. L’activité est même ressortie supérieure de 14,5% à celle constatée au 3ème trimestre 2019.

Après une importante réduction de ses pertes au premier semestre 2021-2022, le numéro un européen des loisirs avait relevé ses perspectives financières annuelles. Le numéro un européen des loisirs a revu ses perspectives en hausse pour son exercice en cours. Le groupe table ainsi sur un chiffre d'affaires des activités touristiques supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019), un excédent brut d'exploitation ajusté également supérieur au budget, estimé à 96 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents après les 83 millions d'euros annoncés le 22 avril dernier.

Pour son quatrième trimestre, qui couvre la haute saison touristique, la direction affiche toute sa confiance "compte tenu des réservations touristiques." Le groupe anticipe une "forte croissance" de l'activité de Center Parcs au quatrième trimestre, un chiffre d’affaires en progression pour Pierre & Vacances en France. Le numéro un européen des loisirs table également sur une "hausse significative" pour les activités de maeva.com ainsi qu'une "accélération du redressement de l’activité" des résidences Adagio, avec une croissance attendue du chiffre d’affaires par rapport à l’été 2019.

