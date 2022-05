Pierre vacances : Boosté par la montée en gamme de ses Center Parcs, Pierre & Vacances relève ses perspectives

(BFM Bourse) - Le numéro un européen des loisirs relève ses perspectives financières annuelles dans le sillage d'un net redressement de ses comptes sur les six premiers mois de son exercice décalé 2021-2022 débuté en octobre. Le titre Pierre & Vacances se relance en Bourse après avoir inscrit début mars un plancher historique à 3,70 euros.

Les comptes semestriels de Pierre & Vacances sont nette amélioration. Le numéro un européen des loisirs a revu ses perspectives en hausse pour son exercice en cours après une importante réduction de ses pertes au premier semestre 2021-2022.

A l'image d'autres acteurs du secteur, Pierre & Vacances a subi de plein fouet la crise sanitaire lors de son exercice 2020-2021 avec une chute de 18,8% de son chiffre d'affaires à 1,053 milliard d'euros. Cette fois-ci, la dernière publication périodique de la société met en lumière le net redressement de l'activité sur les six premiers mois de son exercice 2021-2022 débuté en octobre. Mieux encore, ils sont ressortis "supérieurs à ceux d'avant crise". Vers 11h00, l'action s'adjuge 7% à 7,01 euros, un niveau inédit depuis fin avril dernier.

Un bond de l'activité semestrielle avec Center Parcs

Pour mieux appréhender la lecture de ses comptes et qu'ils soient "plus représentatifs de son activité.", Pierre & Vacances a décidé d'exclure "les normes IFRS16 et IFRS11." Ainsi, sur les six premiers mois de son exercice 2021-2022 (d'octobre à mars), le chiffre d'affaires s'est élevé à 715,3 millions d'euros (hors IFRS), soit un bond de 141% par rapport à l'exercice 2020-2021.

Le chiffre d’affaires hébergement s’élève à 457 millions d’euros au 1er semestre 2021-2022, représentant plus de 3,5 fois le chiffre d’affaires enregistré au 1er semestre de l’exercice précédent. En comparaison avec le 1er semestre 2018/2019 - semestre de référence, non impacté par la pandémie -, Pierre & Vacances a enregistré un chiffre d’affaires pour cette activité supérieur de 7,5% à celui d’avant-crise. Le réseau Center Parcs affiche une forte croissance du chiffre d’affaires de 22,4% sur le semestre, essentiellement liée à une hausse du prix moyen de vente résultant de la montée en gamme des domaines rénovés, et bénéficiant à l’ensemble des destinations (+25,1% pour les domaines français et +21% pour les domaines situés en Belgique, Pays-Bas et Allemagne).

De leur côté, les ventes des autres activités touristiques s'élèvent à 131 millions d’euros, en croissance de 240% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent et de 10,6% par rapport à la même période en 2018/2019. L'activité bénéficie notamment des performances de l’activité de Maeva.com (dont le chiffre d’affaires a plus que doublé par rapport au 1er semestre 2018/2019) et d’une hausse du chiffre d’affaires des activités sur sites dans les domaines Center Parcs.

L'excédent brut d'exploitation ajusté s’établit à -8,8 millions d’euros, en forte progression par rapport à la perte enregistrée, dans un contexte de crise sanitaire, au 1er semestre 2020/2021 de 286,1 millions d’euros. La perte nette s’établit à 92,4 millions d’euros, en forte amélioration par rapport à la perte nette enregistrée au 1er semestre 2020/2021 de 342,0 millions d’euros toujours liée à la crise sanitaire. Pierre & Vacances rappelle que cet indicateur s'est amélioré de 24% par rapport au résultat net du 1er semestre 2019 (-121,1 millions d'euros).

Des performances en hausse attendues au 3e trimestre

Compte tenu des réservations touristiques sur le 3ème trimestre de l’exercice 2021/2022, Pierre & Vacances anticipe à ce jour, en comparaison avec le 3ème trimestre 2018/2019, soit avant la pandémie, "des performances toujours en hausse" pour Center Parcs, un "chiffre d'affaires en progression" pour Pierre et Vacances en France, une "activité en hausse" pour Maeva.com et un chiffre d'affaires en retrait pour Adagio "mais moindre que celui constaté au premier semestre de l'exercice". Sur le dernier trimestre de son l'exercice, le numéro un européen des résidences de loisirs table sur une poursuite de la croissance de son activité, "avec des performances attendues en hausse par rapport au 4ème trimestre 2019."

Compte tenu de ces éléments, Pierre & Vacances révise à la hausse ses objectifs financiers pour l'ensemble de son exercice 2021-2022. Le groupe table ainsi sur un chiffre d'affaires des activités touristiques supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019), un excédent brut d'exploitation ajusté également supérieur au budget, estimé à 96 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents après les 83 millions d'euros annoncés le 22 avril dernier.

Un avenir un peu plus serein

Pierre et Vacances anticipe une situation de trésorerie à 451 millions d'euros au 30 septembre 2022, contre 438 millions d'euros communiqués fin avril, après réalisation des opérations de restructuration. Fort d'une aisance financière retrouvée, le groupe français envisage donc l'avenir avec plus de sérénité. Ce qui était loin d'être le cas il y a encore quelques mois. Exsangue, Pierre & Vacances se débattait avec une dette nette au niveau insoutenable d'un milliard d'euros fin 2021.

La recapitalisation était la seule solution viable pour le professionnel du tourisme, devenue inévitable en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les comptes du groupe - qui étaient déjà passablement dégradés étant donné l'accumulation d'exercices déficitaires depuis 2011/2012. Fin décembre 2021, Pierre & Vacances avait ainsi signé un accord de principe avec un groupe d'investisseurs constitué des fonds Alcentra, Fidera et Atream pour aider le groupe de loisirs à renflouer ses caisses. Ce sont donc 200 millions d'euros d'argent frais qui seront prochainement injectés dans le groupe avec plus de 550 millions d'euros de dette convertis en capital. Au terme de cette série d'opérations financières, les actionnaires actuels ne détiendront plus que 2,1% à 16,4% du capital. Par ailleurs, l'activité immobilière de Pierre & Vacances devrait être externalisée au sein d'une nouvelle société foncière, chargée du développement des nouvelles implantations, en partenariat avec Atream et d'autres institutionnels.

Sabrina Sadgui

