Pherecydes pharma : Étoffe son comité de direction

(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce aujourd'hui que Céline Breda, docteure en Pharmacie, a rejoint le comité de direction de Pherecydes Pharma en tant que directrice des opérations industrielles.



Après un début de carrière chez Sanofi Pasteur en France et aux Etats-Unis, Céline Breda a rejoint en 2005 la société de biotechnologie Valneva où elle a dirigé les opérations pharmaceutiques pendant plus de huit ans.



Suite à la vente du site de bioproduction nantais de Valneva en 2013, elle prend en charge la direction des opérations de cette unité, dans un premier temps pour la société BE Vaccines, filiale du Groupe pharmaceutique indien Biological E, puis, à partir de 2019, pour la société Naobios, filiale du CDMO Clean Biologics.





